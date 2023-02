Serris : la Nuit de l’Orientation le 4 février à la CCI 77

Au programme de cette 15e Nuit de l’Orientation, qui aura lieu le 4 février (13h30-18h30) sur le site de la CCI 77 à Serris : encore plus d’informations, de conseils, de rencontres avec des professionnels, de conférences et d'animations. Une nouveauté cette année : les visiteurs pourront également découvrir une présentation de différents métiers en vidéo 360° de façon ludique et interactive. Une véritable immersion en entreprise grâce à l’usage de bornes, d’un fauteuil de simulation et de casques de réalité virtuelle.

Année après année, la Nuit de l’Orientation poursuit, avec le même succès, son objectif de donner, en un même lieu, aux jeunes et à leurs parents, des idées de métiers et des conseils en orientation dans une ambiance festive.

Il s’agit surtout de permettre aux jeunes de découvrir les métiers et les filières de formation, de s’engager dans des voies professionnelles présentant de réels débouchés et de connaître davantage le contenu et les contraintes des métiers auxquels ils souhaitent se préparer.

Une manifestation totalement gratuite

Pour les entreprises, il s’agit de favoriser le rapprochement avec les jeunes en redonnant à ces derniers le goût des métiers et l'envie d'entreprendre, en positionnant l’entreprise au centre du dispositif d’orientation et en attirant des jeunes vers des métiers en développement.

Cinq espaces thématiques seront présentés lors de cet événement : métiers, formation, orientation/alternance, conférence et réalité virtuelle.

Pour bien préparer sa visite durant La Nuit de l’Orientation, il faut effectuer sa pré-inscription en ligne, définir la durée de sa visite, consulter en ligne la liste des exposants et venir avec ses questions. La Nuit de l’Orientation est une manifestation ouverte au grand public et totalement gratuite.

CCI Seine-et-Marne : 1, avenue Johannes Gutenberg, Serris.www.nuitdelorientation77.fr