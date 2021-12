Serris : Data center ultrasécurisé

C’est le deuxième data center dont la Banque de France est propriétaire, après celui de Noisiel, et ces deux centres fonctionneront en alternance : si l’un est en panne ou en phase de rénovation, l’autre prendra le relais. Le data center de Serris, qui comprend 350 armoires électriques de 48 serveurs chacune, contiendra les données informatisées du Trésor Public, et les fichiers du surendettement ainsi que des activités bancaires et économiques de la Banque de France. Son coût total avoisine 75 millions d’euros. Sa mise en service permettra au data center de Noisiel de bénéficier d’une totale rénovation, qui devrait commencer dans un an et durer un an et demi.