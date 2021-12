Série Séries, un festival européen à Fontainebleau

En effet, l'incursion dans nos foyers des chaînes comme Netflix, OCS et autres, donnent accès au flux continu de séries internationales qui pullulent depuis lors. Aussi, se tiendra pour sa huitième édition le festival Série Séries à Fontainebleau. Il met à l'honneur ce genre dominé par les Anglo-Saxons et entend mettre la lumière sur les maîtres de la discipline en Europe. Ce festival, c'est la rencontre de 700 professionnels européens, avec le grand public (3 000 festivaliers attendus) sur trois jours d'immersion au cœur de la création. La thématique cette année : le pouvoir, et plus précisément comment il s'articule dans ce secteur et qui fait évoluer les enjeux de pouvoir, le talent des créateurs ? Le public ?

Des rencontres avec des auteurs, scénaristes et producteurs permettront d'y réfléchir, au cours de débats et tables rondes tout en ayant la possibilité de découvrir des séries dans un cadre atypique comme le parc du château ou encore la Forêt qui accueillera une projection. Les enfants auront également leur festival propre, Série Séries Kidz, qui permettra la rencontre d'enfants des écoles ou de familles avec les professionnels. Ils entreront dans les coulisses des séries qu'ils auront l'occasion de découvrir sur place, tout en ayant la possibilité d'échanger avec les créateurs suffisamment pédagogues pour s'adapter à ce public curieux.

Les institutions culturelles bellifontaines comme le théâtre de Fontainebleau, le cinéma l'Ermitage entre autres, accueillent l'événement en abritant les projections et les débats. Si certaines rencontres sont strictement professionnelles, nombre d'entre elles sont ouvertes au public gratuitement dans la limite des places disponibles. Outre le fait de découvrir des productions européennes inédites, il sera possible d'assister à des masterclass et des décryptages de création, ce qui est suffisamment rare. Aussi n'hésitez pas à réserver ces journées si la création audiovisuelle vous passionne !

Programmation : http://serieseries.fr/

À Fontainebleau du 1er au 3 juillet