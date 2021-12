Série Series, 7e édition

Alors qu'un nombre croissant d'acteurs et de moyens sont investis dans les séries et que la compétition sur le contenu s'intensifie toujours plus, la 7e édition de Série Series mettra l'accent sur le lien entre les créateurs de séries et leur(s) public(s), avec l'ambition de pousser les professionnels et les amateurs à s'interroger, dialoguer, se pencher et interroger la série en tant qu'outil social et culturel. Ce festival, conçu pour favoriser la proximité et la convivialité, se veut une vitrine de la création européenne, avec une sélection des séries les plus remarquables, récentes ou inédites. C'est aussi le lieu de découverte des coulisses de la création des séries, un laboratoire dédié à la création européenne et aux échanges sur les méthodes de travail. Ou encore un incubateur pour les séries et les talents de demain. Certains des feuilletons présentés en exclusivité sur le festival sont depuis devenus incontournables : Real Humans¸ Bron/Broen, Rita, Peaky Blinders, Utopia, Beauséjour, Trapped...

Pour tous les amateurs et fans du genre, Série Séries offre gratuitement des projections de séries européennes récentes ou inédites, dont la sélection est basée sur la qualité et l'originalité, des séances de dédicaces et des études de cas avec les équipes (créateurs, acteurs…) pour décrypter les séries, un concert exceptionnel au Théâtre de Fontainebleau, des séances enfants et de nombreux autres événements. À voir, notamment, cette année : Liberty, Fenix, Quartier des Banques, A Very English Scandal, …

Théâtre de Fontainebleau

Accès depuis l'entrée principale au 6, rue Denecourt, Fontainebleau.