Sept nouvelles structures labellisées France Services

En janvier dernier, trois premières structures avaient été labellisées : le centre communal d'action social (CCAS) de Nangis Lude-Fontenailles, le Point information médiation multiservices (PIMMS) de Melun et la Communauté de communes Plaines-et-Monts de France (cette dernière antenne est itinérante). Début septembre, elles ont donc été rejointes par les bureaux de Poste de Jouy-le-Châtel, Longueville et Rebais, ainsi que par la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie, les communautés de communes Moret-Seine-et-Loing et Pays de l'Ourcq et enfin par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry. Toutes ces structures sont ouvertes du lundi au vendredi et même le samedi pour les trois bureaux de Poste.