Sentez-vous sport à Fontainebleau

Venez vous amuser tout en apprenant lors de cette grande manifestation multisport gratuite. Il y aura des démonstrations de nage en eau libre, de badminton, de boxe anglaise ainsi qu'une régate d'aviron.

Initiations et découvertes de randonnée pédestre et marche nordique, parcours et jeux d'orientation, aéroboxe et boxe anglaise éducative, baptême de poney, badminton, aviron indoor, avifit, tir laser, handi-escrime, boccia, chanbara (sabre en mousse), sarbacane, cécifoot, simulateur de vol en planeur, golf en structure gonflable...

Passez voir les stands d'information de chaque comité des sports (AS77, course, hockey sur glace, patinage artistique, vol à voile…) mais aussi ceux de la Ligue contre le Cancer, l'Office national des forêts et Seine-et-Marne Tourisme.