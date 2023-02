Sensibilisation au harcèlement scolaire à Saint-Thibault-des-Vignes

La dramatique actualité (suicide de Lucas, un collégien de 13 ans le 7 janvier dans les Vosges) nous a rappelé que le harcèlement et le cyberharcèlement scolaires constituent un véritable fléau contre lequel il faut lutter. C’est ce à quoi s’emploie le Département de Seine-et-Marne depuis plusieurs années maintenant.

C’est donc pour sensibiliser les élèves, les familles et les professionnels au harcèlement et au cyberharcèlement que le centre Information jeunesse de Seine-et-Marne organise, le jeudi 19 janvier (de 16 heures à 21 heures) à l’Espace culturel Marc Brinon de Saint-Thibault-des-Vignes, la première édition des Rencontres “Non au harcèlement“.

Théâtre et ateliers au programme

Au programme : théâtre-forum et ateliers participatifs et interactifs (sur inscription uniquement). A cette occasion, Jean-François Parigi et Sinclair Vouriot, respectivement président du conseil départementalde Seine-et-Marne et maire de Saint-Thibault-des-Vignes, prendront la parole.

Par ailleurs, une ludothèque sera ouverte à tous pour faire découvrir les livres, les bandes dessinées et les jeux consacrés au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement.

Espace culturel Marc Brinon : 1, rue des Vergers, Saint-Thibault-des-Vignes. Tél. : 01 64 39 39 51.

