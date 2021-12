Sénart : Trophées éco-entreprises

Ces Trophées ont été créés en 2012 pour valoriser les entreprises de la filière éco-activités ou les entreprises engagées dans une démarche éco-responsable.

Ils sont organisés en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Seine-et-Marne, l'Epa Sénart, l'association ESF, Seine-et-Marne Développement et le San de Sénart en Essonne.

Cette démarche vient en complément des actions initiées en matière de structuration de la filière éco-activités sur le territoire, et notamment du Club des éco-activités animé par le San et l'Epa Sénart et sur l’Ecopôle de Sénart. Les entreprises peuvent concourir dans trois catégories : efficacité énergétique/éco-construction, éco-responsable, jeune pousse.

Le comité de sélection se réunira courant décembre et la remise des prix aura lieu en janvier 2015.