Sénart : SAN et EPA à Pollutec Horizons

Il aura lieu cette année du mardi 3 au vendredi 6 décembre, à Villepinte, pavillon de l’Ile-de-France (hall 6). Le San de Sénart et l'Epa Sénart feront stand commun pour valoriser le dynamisme et les potentialités de la filière écoactivités sénartaise. A cette occasion, seront présentés aux visiteurs : l'Ecopôle, parc d'activités dédié aux éco-activités en cours d'aménagement et de commercialisation, et les actions et dispositifs mis en œuvre à Sénart pour structurer la filière (Club des éco-activités, Pépinière/hôtel d'entreprises dédié...) ; la filière éco-activités à Sénart (42 entreprises générant plus de 1 300 emplois). Les entreprises du territoire qui souhaitent être invitées peuvent contacter la Direction du développement économique du San (01 6413 18 06 ou dev-eco@san-senart.fr).