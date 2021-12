Sénart renforce son attractivité résidentielle

Avec l'inauguration des « Terrasses de Chanteloup » réalisé par Nexity à Moissy- Cramayel, 1er programme de la ZAC de Chanteloup, et la pose de la première pierre du programme "OuVERTure" de 130 logements collectifs réalisé par Bouygues Immobilier sur l'Eco-quartier de l'Eau Vive à Lieusaint, Sénart concrétise sa nouvelle stratégie de production de logements sur des quartiers à haute ambition environnementale.

Comme le précise Aude Debreil, directrice générale de l'EPA Sénart, "Face à une ressource foncière qui se fait rare en Île-de-France, il s'agit de poursuivre la production de logements en prenant mieux en compte les exigences du développement durable. Nous devons répondre à une équation complexe : offrir des logements peu consommateurs d'espace, répondant à une vraie qualité d'usage et accessibles à tous, y compris aux ménages modestes. Cette équation complexe nous impose d'inventer un modèle innovant de développement des territoires péri-urbains."

"Les Terrasses de Chanteloup", à Moissy-Cramayel, "OuVERTure", au sein de l'éco-quartier de l'Eau Vive à Lieusaint, ainsi que les 20 autres programmes en cours de développement sur le territoire répondent à ces exigences et concourent au renforcement de l'offre de logements en Île-de-France. Pour Aude Debreil le rôle de l'EPA Sénart "est d'accroître le nombre et la qualité des logements produits dans des quartiers où il fait bon vivre. Sachant que l'Etat et le SDRIF exigent de densifier l'habitat sur un territoire historiquement dédié à l'habitat individuel, il nous appartient d'engager une réflexion spécifique avec les élus et les promoteurs sur des formes adaptées d'habitat collectif ou intermédiaire. Il nous appartient également de porter l'innovation dans le champ de l'aménagement et du logement." C'est au regard de ces objectifs que l'EPA s'est engagé dans la démarche EcoCité – Ville de Demain – lancée par la Métropole du Grand Paris. Sept opérations à haut niveau de performance environnementale ont été retenues dans le cadre de cet appel à projets.