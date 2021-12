Sénart : Plasson a inauguré son nouveau siège social

Implantée depuis plus de 20 ans à Servon, l'entreprise était à la recherche d'un nouveau site pour poursuivre son développement. « Parmi toutes les possibilités étudiées, le site de Lieusaint s'est rapidement détaché : sa desserte en matière de transport est l'une des meilleures en Ile-de-France. Elle facilitera le volet logistique de nos activités et améliorera l'efficacité de notre SAV », explique Pascal Vivet, directeur général de Plasson France, qui dit apprécier par ailleurs « les solutions foncières très qualitatives offertes par le Parc du Levant ».

Sur un terrain de 19 000 m2, le nouveau siège de Plasson, construit par le contractant global GSE, développe près de 5 740 m2 dédiés au stockage, à l'assemblage et à la gestion du SAV, et 997 m2 de bureaux. Pour répondre au mieux aux demandes de ses clients, le site dispose de plus de 4 000 références en stock. Opérationnel depuis mai 2019, il accueille la quarantaine de collaborateurs de Plasson France, qui réalise des ventes en France, Suisse et Belgique. Le groupe prévoit environ 10 embauches dans les métiers de la supply chain et du service après-vente.

« Plasson était à la recherche d'un site plus vaste que sa précédente implantation, à proximité d'une offre de services aux entreprises compétitive, et au cœur d'un écosystème supply chain et e-commerce dynamique. L'entreprise rejoint ainsi les plus de 100 entreprises déjà présentes sur le Parc du Levant ». Pour rappel, site de Sénart accueille déjà de nombreux acteurs nationaux et internationaux de la préparation de commandes et du e-commerce (Iris Ohyama et Assa Abloy -projets également construits par GSE-, Amazon, Leroy Merlin, Cdiscount, Auchan, Leclerc, Action, Intermarché, etc).

« Le savoir-faire de nos équipes, allié à l'utilisation de notre concept Modulog, a permis de livrer dans les délais un bâtiment à grande capacité de stockage avec un haut rendement, comme le souhaitait Plasson. Le tout dans un design soigné et des aménagements agréables et soucieux du bien-être au travail des utilisateurs », explique Valérie Fostinis, directrice des ventes chez GSE Régions.

Fondé en Israël il y a plus de 50 ans, Plasson doit son développement à la création d'une gamme de produits phares, les systèmes de raccordement permettant de réaliser tous types de liaisons par tubes plastiques. Les domaines d'utilisation sont nombreux : arrosage, irrigation, golf, piscines, jardins, adduction d'eau potable, distribution du gaz, géothermie et réseaux secs. Pionnier du raccord à compression en polypropylène, Plasson propose aujourd'hui plus de 8 000 références (raccords, vannes, machines et outillage).