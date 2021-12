Sénart : les élus s'inclinent pour l'arrivée d'Iris Ohyama

« Nous sommes fiers d'accueillir la plus importante implantation japonaise en France depuis 1999 ». C'est par ces mots que la directrice générale de l'EPA Sénart, Aude Debreil, a salué l'installation de la future usine d'Iris Ohyama, dont la bénédiction a eu lieu dernièrement au Parc du Levant de Sénart.

D'une surface de 65 000 m², le site industriel de production et de logistique est la plus importante implantation japonaise en France depuis l'arrivée de l'usine Toyota de Valenciennes. Celle-ci permettra à l'entreprise de multiplier par quatre la capacité de production en Europe par rapport à celle de son unité basée aux Pays-Bas. S'appuyant sur un partenariat entre PRE, Business France, BNP real estate, le constructeur GSE, Grand Paris Sud et l'EPA Sénart, l'entreprise japonaise a apprécié l'offre de Paris-Sénart, qui a été, selon Akihiro Ohyama, président d'Iris Ohyama Europe, la région la plus facilitatrice dans la recherche d'un site d'accueil.

Comme l'a souligné Francis Chouat, président de Grand Paris Sud, la localisation francilienne et les atouts de la zone, avec la présence d'un tissu économique comprenant notamment des distributeurs déjà partenaires d'Iris Ohyama (Leroy Merlin, Cdiscount et Action) ont conforté l'entreprise dans son choix d'installation. L'entreprise pourra également tirer profit de la présence d'acteurs majeurs de la logistique et du e-commerce (Sarenza, Amazon…), mais aussi du cluster de l'innovation logistique animé par Grand Paris Sud et l'EPA Sénart.

La cérémonie traditionnelle Jichinsai, littéralement « cérémonie pour apaiser la terre », rituel shinto organisé avant la construction d'un bâtiment depuis les temps anciens. © MSM

130 emplois à terme

Le choix de Sénart lui permettra également de se rapprocher de ses clients, le site francilien ayant vocation à devenir le principal hub de production et de distribution du groupe pour l'Europe, ses principaux marchés étant la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Représentant un investissement de près de 50 millions d'euros et la création de 130 emplois à terme, l'ensemble abritera, un atelier de production de 23 000 m² réparti sur deux niveaux (avec 120 presses d'injection plastique et une capacité totale de transformation de 90 t/jour de polymères), une activité logistique et de préparation de commande sur 37 000 m² et les fonctions administratives sur 3 000 m² (pour accueillir le siège européen du groupe).

L'année 2018 sera aussi marquée par les 60 ans du groupe. Le président fondateur du groupe, Kentaro Ohyama, a également participé au sommet international économique « Choose France », organisé à Versailles le 22 janvier dernier, en présence de 140 chefs d'entreprise du monde entier. La livraison des bâtiments est prévue pour la fin de l'année 2018, une année particulière qui marquera le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon.