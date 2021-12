Sénart : le franchissement de l'A5a facilité pour les piétons et les cyclistes

Large de 4 m et longue de 100 m, la passerelle franchit l'autoroute A5a en permettant de relier « facilement, directement et en toute sécurité le carré Sénart, au niveau de son éolienne ; et la gare RER D de Lieusaint-Moissy ». Elle est destinée aux piétons et aux cyclistes et intégrée dans une voie cyclable de 2,4 km. La nouvelle voie cyclable, connectée aux autres liaisons douces du secteur (D50, D402, Allée- Royale notamment) dessert aussi les parcs d'activités du Levant et Université- Gare, ainsi que le campus universitaire de Sénart.

Michel Bisson, président de Grand Paris Sud, Aude Debreil, directrice générale de l'EPA Sénart, ont procédé à l'inauguration du site, qui a été conçu pour « faciliter la mobilité de l'ensemble des usagers, tout en leur permettant de privilégier des modes de déplacement éco-responsables ». «

Au-delà de cette seule passerelle, la nouvelle liaison cyclable et piétonne vient apporter un avantage certain aux salariés, étudiants et usagers de ce secteur, en leur proposant un chemin sécurisé, direct et agréable. En portant ces aménagements, l'EPA Sénart poursuit en effet un double objectif : simplifi er le quotidien des Sénartais tout en préservant leur cadre de vie », estime Aude Debreil, directrice générale de l'EPA Sénart.

Dessiné par l'architecte Stéphane Mikaelian, l'ouvrage a été voulu le plus linéaire possible, pour s'intégrer au mieux à son environnement. La nouvelle passerelle comporte deux travées d'environ 50 m, constituées par une structure métallique réunissant deux poutres en appui sur une pile en béton implantée dans le terre-plein central de l'autoroute. La pose du tablier avait constitué une étape particulièrement spectaculaire du chantier : assemblée sur le côté de l'autoroute, l'ouvrage avait été poussé centimètre par centimètre au-dessus des voies, puis mis en place sur la pile centrale. Une véritable prouesse technique réalisée en cinq nuits, entre le 7 et le 11 août 2017.

D'un montant de 4 781 505 euros, les travaux de la passerelle et de la liaison douce, réalisés par l'EPA Sénart entre janvier 2017 et juin 2018, ont été fi - nancés à hauteur de 2 301 600 euros par le Conseil régional d'Île-de-France.