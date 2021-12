Sénart : l'usine 4.0 d'Elcimaï obtient son permis de construire

Aboutissement d'un partenariat débuté il y a 2 ans, entre l'EPA Sénart et le Groupe Elcimaï, ETI spécialiste de la conception-réalisation de sites de production à haute valeur ajoutée technologique, l'Usine du Futur repose sur un concept original dans le champ de solutions d'implantation proposées aux acteurs industriels : une offre « packagée » pour un produit immobilier et foncier « prêt à construire », à hautes performances environnementale. Il est situé sur le parc d'activités du Bois des Saints-Pères, sur les communes de Cesson et Savigny-le-Temple et a été retenu par le Gouvernement dans le cadre des sites dits “ Clés en main“, car en mesure d'accueillir dans des délais très réduits des activités industrielles hautement stratégiques et innovantes.

L'obtention il y a peu du permis de construire déposé par l'ETI ouvre la voie à la réalisation de ce site dédié à l'industrie du Futur. « Les autorisations administratives à présent obtenues, nous pouvons nous engager auprès de nos prospects industriels à livrer, sous 10 mois, un site en tous points conforme à leurs attentes, permettant une production industrielle Bas carbone en associant recyclage des matières premières et réversibilité de l'outil de production. », souligne Christophe Chauvet, directeur du développement du Groupe.