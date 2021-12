Sénart : Forum des métiers et de l'emploi

La Maison de l’emploi et de la formation de Sénart (Immeuble Le Sextant – 462 avenue Benjamin Delessert à Moissy-Cramayel), qui coordonne l’action locale en faveur des employeurs, des salariés et des créateurs d’activité, est à l’origine de cette manifestation, destinée à s’orienter sur les formations et prendre conseil sur les démarches à entreprendre pour la recherche d’emploi, de nombreux recruteurs étant présents. Il sera possible de postuler directement auprès des employeurs : de nombreuses offres d’emploi sont à pourvoir (il est donc conseillé de se munir d’un CV). Au total près de 50 professionnels (tels que SPIE, l’IUT Sénart Fontainebleau, Véolia, Adéquat Intérim, Carrefour, Auchan, Kiabi, Alinea, le GRETA, la Place des Métiers, Pôle Emploi…) seront là pour renseigner les visiteurs et répondre à leurs questions. Entrée libre. Renseignements au 01 64 13 40 18.