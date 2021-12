Sénart : Concours de photos rurales

Ce concours est ouvert à tous les amateurs de dix ans au moins. Chaque participant peut proposer cinq clichés au maximum, réalisé entre le 1er avril et le 1er août. L’idée de ce concours est de sensibiliser les habitants au milieu rural, composante importante dans la région puisque 39 %% du territoire de l’intercommunalité est cultivé par une quarantaine d’agriculteurs. Le jury, composé d’élus et de professionnels (exploitants agricoles, journalistes, photographes…) distinguera trois lauréats. Les clichés sélectionnés seront exposés en grand format le dimanche 21 septembre, à l’arrivée de la manifestation cycliste des Vélofolies. Règlement et inscriptions sur www.senart.com/agriculture. Renseignements au 01 64 13 17 00.