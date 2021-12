Sénart : Aider les enfants victimes de violences conjugales

Les violences conjugales, qui touchent un foyer sur dix, peuvent en effet avoir un impact dévastateur sur le développement physique et psychique des enfants qui y sont exposés. D’où ce protocole d’accompagnement des enfants exposés aux violences conjugales signé par la préfète de Seine-et-Marne représentée par Pierre-Emmanuel Portheret (directeur de cabinet), Bruno Dalles, procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Melun et Stéphane Régis, président de l’association Solidarité Femmes / Le Relais 77, en présence de Guy Geoffroy, vice-président du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Sénart.

Pour Guy Geoffroy, l’objectif est de « permettre que les enfants bénéficient d’un accompagnement et d’un regard attentif eu égard au traumatisme qu’ils vivent ». Concrètement, toutes les femmes qui déposeront plainte pour ce type de faits seront mises au courant de ce dispositif. Une évaluation du traumatisme subi par l’enfant sera alors réalisée puis pris en charge avant une éventuelle orientation vers des structures adaptées. Stéphane Régis, président de Solidarité Femmes- le Relais 77 insiste sur la « nécessité d’une prise en charge adaptée des enfants afin de diminuer la souffrance et les conséquences en cas d’exposition à des violences conjugales ». Cette structure, créée en 1985 propose un accompagnement et un soutien auprès des femmes victimes de ce fléau. L’association accueille quelque 500 personnes chaque année. Ce protocole, conclu pour une durée d’un an, sera renouvelable chaque année. Bruno Dalles espère que cette expérience sera « diffusée et généralisée sur l’ensemble du secteur du parquet de Melun ».