Sena, le spécialiste de la communication industrielle

La communication est devenue, aujourd'hui, indispensable sur les lieux de travail industriels ou les chantiers extérieurs. Grâce à son expertise, Sena, fondée en 1998, est parvenue à s'imposer dans ce secteur. Ses solutions sont conçues pour répondre aux demandes des travailleurs industriels en offrant des communications plus confortables, une meilleure protection auditive, une facilité de déploiement et d'utilisation et un fonctionnement plus sûr. Sa mission est d'apporter son savoir-faire dans les communications à des environnements industriels où la nécessité de communiquer est précieuse. Comment ? Grâce à sa technologie éprouvée et adaptable à tous les secteurs d'activité. Sena permet, en effet, aux professionnels d'effectuer leurs missions de manière optimale dans différents domaines (construction, manufacture, agroalimentaire, transport maritime et aérien, travaux et services publics et arboriculture). Sena a notamment travaillé avec de grandes marques mondiales dans les secteurs de la transformation des aliments, de la fabrication, de la construction, de l'entreposage et de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que des tonnelles et des aménagements paysagers.

Leader dans son domaine, Sena est en mesure de configurer des solutions de communication sur le lieu de travail dans la plupart des environnements : aussi bien les zones industrielles classiques que les chantiers extérieurs particulièrement bruyants et complexes. L'entreprise de Serris propose ainsi une variété de casques pour communiquer. Ultra légers, ces derniers fonctionnent aussi en mains libres, peuvent être couplés à d'autres appareils et être utilisés dans le cadre de communications de groupe ou simplement entre deux professionnels. Sena offre aussi la possibilité d'augmenter l'efficacité et la sécurité sur le lieu de travail grâce à une communication Bluetooth longue portée sur site et à une large gamme d'options de convertisseur Mesh. Quelle que soit la manière dont les travailleurs souhaitent communiquer, Sena sait s'adapter.