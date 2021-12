Séminaire - Le numérique dans tous ses états

Ce séminaire à destination des acteurs socio-économiques est organisé au Théâtre-Sénart sous le patronage et la présence de Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat en charge du Numérique.

À l'initiative de cet événement, l'association Travail Entraide, la Maison de l'emploi et de la formation de Sénart et l'Agglomération Grand Paris Sud souhaitent renforcer une dynamique territoriale favorisant le développement, la promotion et la coordination des initiatives liées à la nouvelle économie du numérique.

Deux espace-temps distincts sont programmés: des mini-conférences de 16h à 18h et des tables rondes de 18h à 20h. Mounir Mahjoubi fera le discours d'introduction des deux tables rondes, en présence de Francis Chouat, président de l'agglomération Grand Paris Sud, et de Michel Bisson, président délégué de l'agglomération Grand Paris Sud et maire de Lieusaint, et du député Olivier Faure. La clôture, à 20h sera l'occasion d'écouter les acteurs à l'initiative de l'événement.

À la suite, un temps de convivialité sera proposé et permettra d'approfondir quelques-uns des sujets clés posés durant les interventions précédentes et d'engager l'échange sur une approche concertée du développement des initiatives numériques.

Théâtre de Sénart 8 allée de la Mixité Lieusaint.

Une inscription est nécessaire pour participer à cet évènement :

https://goo.gl/forms/gKbBsrjVR5ib5RV03 ou par mail

seminairenumerique.senart@gmail.com