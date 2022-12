Séminaire intergouvernemental franco-sénégalais au château de Champs-sur-Marne

Créé en 2015 pour coordonner les multiples volets de la relation bilatérale ente la France et le Sénégal, le séminaire intergouvernementalfranco-sénégalais (SIG) se réunit alternativement à Paris et à Dakar. Il constitue un cadre de discussionet de décision unique entre les deux pays.

La jeunesse au cœur des échanges

Après deux reports en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, la Première ministre Elisabeth Borne copréside, aux côtés d’Amadou Ba,Premier ministre du Sénégal, ce 5e SIG dans l’enceinte du château de Champs-sur-Marne.

A l’instar des précédentes éditions, la jeunesse sera au cœur de l’agenda de ce séminaire. Plusieurs accordsbilatéraux seront également signés dans le cadre de cette relation franco-sénégalaise.