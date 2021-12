Semaine nationale des missions locales, du 15 au 23 mars

Ce grand rendez-vous décentralisé abordera une thématique qui s'inscrit dans la réflexion générale autour des compétences à développer, à adapter et à faire évoluer pour anticiper au mieux les nouveaux besoins, dans la période actuelle de transition notamment numérique et écologique.

Les missions locales ont un statut associatif et sont présentes sur l'ensemble du territoire.

On en compte 442 au niveau national, dont 12 en Seine-et-Marne.

Elles sont un acteur-clé des politiques de la jeunesse et de l'emploi associant l'État, les collectivités locales et les acteurs du territoire.

Service public de proximité, elles accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours d'insertion professionnelle et sociale.

Les missions locales du collectif My Matchup se mobiliseront jeudi 15 mars pour répondre aux questions des visiteurs par un système de créneaux horaires via un des échanges à distance en Facebook Live.

En plus de nombreuses animations (forum emploi formation, portes ouvertes, fablab sur le numérique…), le collectif proposera surtout de découvrir, mardi 20 mars, différents métiers porteurs (développeur web, informaticien, télépilote de drone, métiers de la fibre, e-relations presse, conseiller en cybersécurité) sous forme d'échanges en direct.

Jeudi 15 et mardi 20 mars en live sur www.facebook.com/collectifmymatchup

Du mardi 20 au vendredi 23 mars dans les Missions locales de Coulommiers, Nemours, Provins et Moissy-Cramayel.