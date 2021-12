Semaine du développement durable

La Semaine européenne du développement durable (SEDD) a pour objectif de faciliter les différentes formes de mobilisation concrètes, individuelles et collectives, afin de promouvoir le développement durable et de sensibiliser à ses enjeux.

Pour son édition 2017, lancée par Nicolas Hulot, nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire, la SEDD contribue à faire connaître les 17 objectifs de développement durable, feuille de route universelle du développement durable à l'horizon 2030, adoptée par la communauté internationale en 2015.

Comme l'an dernier, la roulotte de permanence Info-Énergie sera accessible sur le parvis de l'Hôtel du Département et de nombreux points de rénovation Info-service avec notamment les espaces Info-énergie, co-financés par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), la Région Île-de-France et le Département, ouvriront leurs portes.

Les permanences permettront de répondre à toutes questions relatives aux consommations d'énergie, à des projets de rénovation de logement, de travaux d'éco-construction, de financements et de matériaux.