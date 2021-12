Semaine du développement durable

Deux temps forts sont au programme pour traduire la volonté du Conseil départemental de construire une politique de développement durable pertinente et susciter une mobilisation responsable.

Ainsi, les 27 mai, 1er et 2 juin, la roulotte de permanence Info-Énergie sera accessible sur le parvis de l’Hôtel du département à Melun, où des professionnels vous guideront dans vos démarches de rénovation écoresponsables.

Par ailleurs, jusqu'au 3 juin inclus, une exposition sur le changement climatique et une matériauthèque seront installées dans le hall de l’Hôtel du département. À travers des maquettes, la matériauthèque vous présente les différentes techniques d’isolation intérieure et extérieure, ainsi que leur performance énergétique, les applications de l’isolant bois et le principe d’une maison bioclimatique.