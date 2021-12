Semaine du broyage à La Ferté-sous-Jouarre

La chasse aux déchets végétaux est ouverte cette semaine à La Ferté-sous-Jouarre. Cette opération s'inscrit dans la démarche de réduction de ces déchets déposés dans le bac vert. En effet, si les résidus de tonte peuvent être conservés à domicile (composteur), la taille des haies reste plus contraignante. Pour cette opération, il faut contacter Allô Encombrants (07 72 77 45 40) et prendre rendez-vous. Le jour fixé, il faut apporter ses branches au 127, rue Pierre Marx. Il est possible de repartir avec son broyat. En cas de succès, cette initiative pourra être renouvelée, y compris sous une autre forme, comme le broyeur qui se déplacerait dans les hameaux de la ville. Les composteurs et les broyeurs individuels sont en vente au SMITOM du Nord Seine-et-Marne à Monthyon.