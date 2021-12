Selva va s'installer dans le Parc international d'entreprises du Val d'Europe

Le futur bâtiment, dont les travaux commenceront au courant de l'été 2018, représentera une surface d'environ 5 500 m² de bureaux, d'activités industrielles et de stockage. Ce nouvel édifice leur permettra de développer l'activité et de répondre aux exigences du secteur en constante évolution et aux besoins de leurs prestigieux clients de l'industrie de la cosmétique.

C'est le promoteur Spirit entreprises qui réalisera ce bâtiment clé en main, accompagné du cabinet d'architecte Studios Ory. La signature avec Selva s'inscrit dans la dynamique de développement du Parc d'entreprises de Val d'Europe, qui accueille aujourd'hui de nombreuses entreprises internationales pour plus de 2 000 emplois dont le siège de la CCI 77, Ludendo (La Grande Récré), Alfyma, Ingersoll Rand, Tryba – Ecotherme, Andreu, Henkel Technologies, Saure.

Bénéficiant d'un accès privilégié à l'A4, à seulement 10 minutes en bus du centre-ville de Val d'Europe et du RER A, le Parc international d'entreprises propose aux entreprises de toute taille de venir profiter de son cadre qualitatif et verdoyant, de ses services (restaurant et crèche d'entreprises) et de ses commerces de proximité, pour un rayonnement local à l'Est de l'Île-de-France et à l'international à sa liaison avec Roissy CDG en 8 minutes.

Un parc d'entreprises moderne

Le PIE du Val d'Europe est implanté à cheval sur les communes de Serris et de Bailly-RomainVilliers, au cœur du secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Quelque 115000 m² ont déjà été développés sur un total de 600 000 m² prévus. Dans le bâtiment « Le Forum du parc », situé au nord, sont regroupés des services de proximité variés dévolus aux entreprises et aux salariés : un restaurant interentreprises, une salle de fitness, une agence de voyages, un loueur de voiture, une crèche d'entreprise, un coiffeur, etc. Un réseau de chaleur est enterré sous certaines de ses voiries. L'énergie utilisée pour le réseau provient à 100 % de la récupération de la chaleur des pompes à chaleur d'un data center. Les entreprises qui le souhaitent peuvent y raccorder leur bâtiment.