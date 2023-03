Séismes en Turquie et en Syrie : appel aux dons au Mée-sur-Seine

La mobilisation se poursuit en Seine-et-Marne après le double séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie le 6 février et qui a causé la mort de plus de 50 000 personnes.

Devant ce bilan effroyable, l’association du Mée-sur-Seine Dialogue et Initiatives Citoyennes (ADIC), en partenariat avec d’autres structures locales (Schuman, Mée’Dames, La Tulipe, Jeunesse du Lys et OCP), a décidé d’agir. Le samedi 4 mars (de 9h30 à 18h30), dans le cadre du marché du Mée-sur-Seine (allée de la gare), ce collectif va lancer un grand appel à contribution.

Partenariat avec le Secours Populaire Français

Ses membres vont ainsi tenir un stand de plats sucrés et salés situé en face la maison médicale Hippocrate de Kos. L’argent collecté sera reversé directement au Secours Populaire Français.

Les personnes intéressées par cette action solidaire peuvent effectuer un don directement sur le stand de l’ADIC, préparer et vendre des plats ou des boissons chaudes sur place, mais aussi proposer des activités durant cette journée. Quant aux commerçants locaux, ils sont invités à reverser une partie de leur chiffre d’affaires de la journée du 4 mars.

Renseignements : 06 52 20 54 92 ou 07 85 53 15 24 et www.secourspopulaire.fr/turquie-syrie-aux-cotes-des-sinistres