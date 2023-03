Séisme en Turquie et en Syrie : une ONG de Villenoy se mobilise

Les chiffres sont effroyables : le séisme, survenu en Turquie et en Syrie dans la nuit du 5 au 6 février, a causé plus de 50 000 morts,115 000 blessés et provoqué le déplacement d’au moins 2, 4 millions de personnes.

Depuis cette date, Dignité International, organisation non gouvernementale (ONG) dont le siège est à Villenoy, s’organise pour secourir les victimes. Elle a d’abord envoyé deux médecins urgentistes en Turquie et a réuni la somme de 250 000 euros grâce à une collecte de fonds et à ses fonds d’urgence. Cet argent a été acheminé via la coordination nationale de l’aide d’urgence.

Depuis, cinq autres personnes (médecins et coordinateurs) sont parties et d’autres vont bientôt suivre pour prodiguer des soins et aider à la reconstruction des villes sinistrées. « Nous comptons envoyer une vingtaine de médecins, des orthopédistes, des urgentistes, des anesthésistes-réanimateurs et des pédiatres », confirme Ouahid Abassi, directeur et fondateur de Dignité International.

Un engagement de six mois sur place

Habituée à mettre sur pied des opérations humanitaires un peu partout dans le monde, l’ONG de Villenoy s’est immédiatement organisée pour venir en aide aux populations meurtries par le séisme. « Si des médecins veulent nous rejoindre, qu’ils n’hésitent pas à nous contacter », ajoute Ouahid Abassi. Celui-ci estime que son organisation va être engagée sur place pour six mois, car après l’urgence, il faudra participer à la reconstruction.

Mais pour l’instant, la priorité est donnée à l’installation de tentes communautaires pour gérer l’urgence sur place. Des “kits de dignité“ (composés notamment de produits d’hygiène pour les femmes et les bébés) ont été aussi conçus et distribués. Par ailleurs, l’ONG seine-et-marnaise s’est rapprochée du ministère des Affaires étrangères, afin de pouvoir intervenir également en Syrie. « Notre intérêt central est d’arriver aux sinistrés où qu’ils soient », souligne le fondateur de Dignité International.

Une collecte aussi à la mairie de Meaux

Depuis le13 février, la municipalité de Meaux a également mis en place une collecte. Une liste de produits spécifiques a été établie, afin de répondre aux innombrables besoins : vêtements pour enfants et adultes, plaids, chaussures en très bon état, vêtements imperméables, pyjamas, aliments pour bébé (lait, compotes, plats cuisinés), aliments non périssables, couches, biberons, savons... Des bénévoles se relaient pour trier les dons déposés à la mairie de Meaux, qui lance un appel à toutes les bonnes volontés.

Dignité International : 36, rue Jean-Pierre Plicque, Villenoy. Tél. : 07 49 38 23 05. Collecte du lundi au vendredi (8 h-19 h) et le samedi (10h-18 h). Pour faire un don : www.dignite-international.org/don-seisme-turquie. Mairie de Meaux : Fatma Ozturk (conseillère municipale, 06 78 88 59 33).