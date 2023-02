Séisme en Turquie et en Syrie : le Secours populaire se mobilise en Seine-et-Marne

Suite au séisme de magnitude 7, 8 qui a ravagé la Turquie et la Syrie dans la nuit du 5 au 6 février et a déjà causé la mort de plus de 15 000 personnes, la Fédération de Seine-et-Marne du Secours populaire français (SPF) a réagi en débloquant une première aide financière de cinq mille euros. Elle va également s’adresser aux maires et aux élus départementaux dans le cadre de ses opérations de solidarité, tandis que son millier de bénévoles s’organise déjà pour participer à des opérations de collecte de fonds spécifiques (dans les marchés par exemple) au cours des prochains jours.

Le Secours populaire est en capacité d’agir vite avec son partenaire libanais, l’Association pour le Développement de l’Homme et de l’Environnement (DPNA), et les organisations membres de son réseau euro-méditerranéen pour la solidarité. 100 000 euros sont ainsi débloqués du fonds d’urgence pour venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu.

Abonder le fonds d’urgence

Toutes les initiatives de collecte d’argent sont encouragées et bienvenues. Le fonds d’urgence permet au Secours populaire et à ses partenaires de mettre en œuvre immédiatement les réponses aux besoins, sans attendre l’arrivée des dons financiers qui le reconstituent ensuite.

Le SPF lance un appel pressant à la solidarité et au soutien financier. Les dons financiers peuvent être envoyés au Secours populaire français, Fédération de Seine-et-Marne à l’adresse suivante : 1000, rue du Maréchal Juin, ZI Vaux-le-Pénil, BP 51925 77019 Melun Cedex Les courriers doivent contenir la précision “Fonds d’urgence”.