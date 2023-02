Séisme : 13 sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne en Turquie

Ils se sont envolés pour la Turquie le 7 février, au lendemain du terrible séisme qui a frappé le pays (mais aussi la Syrie) et causant la mort de plusieurs milliers de personnes. Ces 13 sapeurs-pompiers seine-et-marnais sont spécialisés dans le déblaiement de décombres et rattachés, pour certains, aux centres d’incendie et de secours de Chelles et de Fontainebleau.

Deux chiens également du voyage

Ce groupe est venu renforcer le détachement Île-de-France (70 membres au total) basé à Mitry-Mory et lié au mécanisme de protection civile de l’Union européenne. Deux chiens de recherche participent également à cette mission.

Cette réactivité a été rendue possible par une formation effectuée tout au long de l'année, notamment dans le cadre de l“Insarag“ (International search and rescue advisory group), dispositif international dépendant de l’Organisation des nations unies (ONU).