Seine-Port : des bons d'achat bonifiés pour aider les commerçants

La plateforme s'appelle « Proxicommerce » et elle est censée redonner du baume au cœur à des commerçants durement touchés par la crise sanitaire. Après Chelles et Nemours, c'est au tour de Seine-Port de promouvoir ce dispositif. Les clients des commerces du centre-ville pourront acheter en ligne des bons d'achat d'une valeur de 10 euros, mais qui seront valorisés à 15 euros chez les commerçants. Pour l'instant, neuf enseignes participent à l'opération. L'objectif est de redynamiser un commerce local privé de trésorerie. Les 5 euros de bonus, dont vont bénéficier les consommateurs, seront abondés par la Ville et l'association Seine-Port Evénement. A l'origine de ce dispositif, la CCI de Seine-et-Marne espère également qu'il incitera davantage les commerçants à adopter la vente en ligne en ces temps de couvre-feu et de reconfinement. À Seine-Port, cette opération doit durer jusqu'à la mi-décembre.

Renseignements : seineport.proxicommerce.fr