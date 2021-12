Seine-et-Port: Visite gratuite de la Plaine de L'Ormeteau samedi 25 mai

L'Agence des Espaces Verts participeorganise 7 visites guidées gratuites en Île-de-France en mai et juin, sur plusieurs sites protégés et gérés par l'AEV, notamment en Seine-et-Marne. Ces visites seront animées par des urbanistes, des ornithologues, des paysagistes, des historiens ou encore des écologues de l'AEV et permettent de découvrir les richesses paysagères du territoire et de comprendre leur histoire.

Programme de la visite du 25 mai; « Les écossaises débarquent à Seine-Port » :

-Promenade en lisière du bois de de l'Ormeteau donnant une vue panoramique du Plateau de l'Ormeteau : découverte du paysage ouvert, présentant un fort intérêt écologique

Explications sur l'origine de ce paysage : histoire de l'exploitation du site par Morillon Corvol, entreprise à l'époque spécialisée dans l'exploitation de sables et graviers et dans le transport de matériaux par voie d'eau.

Comment ce site a pu être par la suite classé et protégé

-Direction la plaine, au niveau des enclos pour admirer les vaches de races Highland qui sont installées

Présentation de l'agriculteur installé sur la plaine

Présentation des vaches, leur race et leurs rôles clés sur ce site protégé et classé (écopâturage)

-Arrêt au niveau de la darse, l'ancien quai de déchargement

-Puis fin de la promenade au Domaine des Îles, inauguré en avril dernier par l'AEV, en continuité avec la Plaine de l'Ormeteau.

Informations pratiques :

-Samedi 25/05, de 10h à 12h

Rue des Cannetières, 77240 Seine-Port RDV sur le parking « de l'Orangerie »

Inscriptions gratuites par mail : communication@aev-iledefrance.fr