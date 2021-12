Seine-et-Marne : Week-ends d'exception

Dormir dans un château et flâner au bord d’une piscine, jouer les Huckleberry Finn dans une cabane perchée, et se ressourcer en pleine nature : autant d’expériences touristiques et insolites que promettent de nombreux gîtes et chambres d’hôtes sélectionnés par Seine-et-Marne Tourisme et les Gîtes de France® de Seine-et-Marne. Les propriétaires des plus beaux établissements vous ouvrent leur porte, vous accueillant directement à la gare la plus proche : donc, pas besoin de voiture. Ces séjours peuvent être couplés avec la visite des joyaux du patrimoine francilien, comme le château de Fontainebleau (inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1981), le château de Vaux-le-Vicomte (plus beau château privé de France, qui inspira Versailles), ou encore le château de Blandy-les-Tours, à l’activité culturelle foisonnante. Plus insolite, certaines offres comprennent également la visite du Parc des Félins, authentique réserve à ciel ouvert consacrée aux plus beaux félidés ainsi qu’aux lémuriens. Chaque séjour comprend la visite d’un monument, défini selon la situation de l’hébergement. Réservations sur booking.pariswhatelse.com ou www.gites-seine-et-marne.com .