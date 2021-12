Seine-et-marne : une bonne année et surtout une belle santé...

Comme le souligne Patrick Septiers, le président du Département, « Nous avons remis les finances en ordre. En 2015, nous avions un excédant de fonctionnement de 200 000 euros sur un budget d'un milliard. Nous avons réduit la dette, 120 millions en trois ans, pour nous redonner des marges de manœuvre et réinvestir de façon importante dans nos différents domaines de compétence, notamment sur les collèges et les politiques contractuelles qui permettent de répondre au plus près aux aspirations des habitants, en lien avec les maires qui connaissent le mieux les besoins de leurs concitoyens. »

Les finances dans le bon sens

Cette sérieuse amélioration des performances financières a été saluée par l'agence de notation Standard & Poor's qui a relevé la note du Département, eut égard à sa gestion volontariste.

Les contraintes imposées par l'Etat, notamment la limitation à 1,2 % des dépenses de fonctionnement, limitent néanmoins les ambitions. Comme le précise le président du Département, « Nous sommes bridés par ce 1,2 % qui correspond pour nous à 22 millions d'euros. Nos finances en ordre de marche nous permettraient de créer de nouveaux services dans les territoires, ce qui correspond à la demande actuelle des Seine-et-Marnais. Nous pourrions intervenir plus efficacement sur un certain nombre d'opérations comme l'aide aux communes sur la petite enfance ou aux associations sportives et culturelles, importantes pour la cohésion et l'amélioration de l'attractivité des territoires. »

Cette limitation n'a pas empêché le Département de conclure quelque 540 contrats dans le cadre du Fond d'équipement rural (FER) dédié aux communes de moins de 2 000 habitants. Ces subventions pour les petites communes concernent 35 à 50 % de l'investissement dans la limite de 100 000 euros. Pour Patrick Septiers, « sans la Région et le Département, les maires renonceraient à investir. Les FER incitent à réaliser ces opérations qui correspondent vraiment aux besoins des habitants. » Ces aides sont d'autant plus vertueuses que les travaux entrepris dans les plus territoires sont généralement réalisés par les entreprises locales, ce qui dynamise le tissu économique.

Le développement d'ID77

« Depuis la rentrée, à travers ID77, nous aidons par ailleurs toutes les collectivités – communes, syndicats, établissements publics de coopérations intercommunales… – à réaliser ces opérations en mettant à leur disposition nos ingénieurs, nos techniciens, dans la grande boîte à outils de notre collectivité pour monter les projets, les conseiller, partager les expériences, trouver les subventions… Cet assemblage de l'aide financière et de l'aide technique est une singularité en Île-de-France. »

ID77 est un groupement d'intérêt public qui propose un catalogue de quelque 130 offres, parmi lesquelles 50 offres d'ingénierie, une cinquantaine de sensibilisations ou de formations. Toutes font appel à l'expertise du Département, d'Aménagement 77, d'Initiatives77, de Seine-et-Marne Environnement, du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Seine-et-Marne, de Seine-et-Marne Attractivité et d'Act'Art77.

Les mineurs non accompagnés

Concernant les mineurs non accompagnés, comme le précise le président du Département, « si le rythme des arrivées se poursuit, les élus auront des questions à se poser. Le budget alloué par le Département approche les 30 millions cette année. Il était de 11,5 millions en 2015. Nous avons mis en place une politique pour essayer de maîtriser les coûts ». La règle de répartition est liée au niveau de jeunesse des territoires à laquelle vient s'ajouter les effets de filières. Le Département travaille actuellement sur un protocole instaurant une concertation l'associant à la préfecture – police de l'air et des frontières, contrôle documentaire… –, et aux Parquets pour une régulation permettant de traiter le sujet avec l'humanité requise.

Une nouvelle vision de l'insertion

À travers Initiatives77, le Département met en œuvre une nouvelle orientation de la politique de réinsertion des allocataires du RSA. Partant des réalités économiques départementales et de la connaissance des publics en recherche de solutions professionnelles, Initiatives77 contribue à l'emploi local avec les chantiers d'insertion, en accompagnant notamment les employeurs dans leurs recrutements. De nombreux secteurs sont concernés, de l'entretien à la rénovation du patrimoine, en passant par l'environnement, l'aide à la personne, l'amélioration du cadre de vie, le tourisme…

Cette nouvelle approche de cet accès à l'emploi utilise notamment le “e-learning” pour former les bénéficiaires du RSA peu qualifiés. Un premier test a été réalisé en 2018, sur la base du volontariat. Cette expérimentation montre que le Département fait de l'insertion professionnelle son cheval de bataille, en nouant notamment des partenariats avec les services de Pôle Emploi, la CAF et l'Association d'accompagnement vers l'emploi.

job77.fr : l'offre et la demande

Le service job77.fr est également le fer de lance de cette politique volontariste. Le Département y met en œuvre la méthode d'intermédiation entre l'offre et la demande. Cette dernière vient alléger le processus de recrutement en mettant en relation directe les entreprises du territoire et les personnes éloignées de l'emploi. Selon Patrick Septiers, cette action a déjà donné des résultats : « le nombre d'allocataires du RSA en Seine-et-Marne a diminué de 8 %. Cette baisse nous permet de dégager des fonds supplémentaires pour assurer nos obligations de solidarité. En 2018, le Département a ainsi consacré plus de deux millions d'euros au financement d'actions d'insertion par l'activité économique ».

Un budget primitif de 1,38 milliard d'euros Le budget primitif pour 2019 vient d'être adopté. Il s'élève à 1,38 milliard d'euros, en hausse de 3,3% par rapport au budget primitif 2017. Les crédits d'investissement s'élèvent à 210 millions d'euros, en progression de plus de 18% par rapport à 2018. Selon le Département, « ce budget traduit à la fois une gestion responsable et une politique de développement dynamique portée par la majorité départementale pour répondre aux besoins des habitants et des territoires. Ses efforts portent notamment sur la réalisation d'infrastructures routières, les transports, les constructions et réhabilitations de collèges, l'insertion des bénéficiaires du RSA et le soutien aux collectivités locales. »