Seine-et-Marne Tourisme : Événement gastronomique

Le Crédit Agricole Brie Picardie, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne, l’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière, les Offices de Tourisme du département sont partenaires de la manifestation, ainsi que les restaurants Logis de France en Seine-et-Marne, les restaurants de Disneyland® Paris et les établissements labellisés « Bistrots Nature », qui assurent d’ores et déjà l’inscription de belles tables aux carnets d’adresses de l’opération. L’année dernière, cet événement avait donné l’envie à des restaurateurs de garder à la carte leurs propositions culinaires de manière définitive. Cette année, le concept de l’événement reste sensiblement le même. Entre les samossas au brie et miel, les burgers maison de brie à l’estragon, les espumas de brie parfumé à la truffe, les nougats de brie et fruits secs… : il y aura du choix pour cette nouvelle édition !

Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France classe fromagerie en 2007, est le parrain de cette 2e édition. Le département compte deux fromages d’Appellation d’Origine Protégée : le Brie de Meaux et celui de Melun. Il propose également des trésors fromagers insoupçonnés : tomme rouge, camenchèvre, Brie-Yères, cœur à la crème, roblochèvre, etc. Pour en savoir plus sur les fromages de Seine-et-Marne, la playlist "Gourmande" de la chaîne Youtube met à disposition une dizaine de vidéos qui invitent à jeter un œil dans les coulisses de certaines fromageries. On peut également découvrir les producteurs et les affineurs de fromages, le long d'un itinéraire virtuel en seize étapes consacré aux saveurs du terroir. Des animations inédites ponctueront l’opération de temps forts sur la page Facebook « J’aime le Brie ». Plus d’informations sur www.jaimelebrie.fr ou au 01 60 39 60 39.