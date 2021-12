Seine-et-Marne, terre de Golf

Le golf a la cote, ses adeptes ont la pêche... Côté pro, de nouveaux champions se sont révélés, comme le Français Benjamin Hébert qui a terminé deuxième au Scottish Open, mi-juillet. Le joueur a vu sa fin de saison bouleversée par ce superbe résultat en Rolex Series. Après avoir disputé son premier majeur en tant que pro au British Open, il a désormais intégré le Top 100 mondial et a pu revoir ses objectifs à la hausse pour les mois à venir. Le golf féminin a, lui aussi, vu émerger une nouvelle championne. La Japonaise Hinako Shibuno a remporté l'AIG Women's British Open 2019 avec un score final de 270 (-18). Elle laisse l'Américaine Lizette Salas à un coup. La Française Céline Boutier a fini seule sixième (-12). Du côté des amateurs, Joseph Linel s'est distingué lors de l'English Boys U14. Le joueur de Biarritz a décroché la victoire, après avoir mené et même dominé durant toute cette édition du Reid Trophy. Une belle revanche pour lui, qui avait manqué le cut du Championnat de France Benjamins, fin juillet.

De Fontainebleau à Meaux, en passant par Torcy, le golf trouve largement sa place en Seine-et-Marne. Que ce soit dans des sites historiques, des domaines de charme ou des terrains traditionnels, il n'y a que l'embarras du choix pour jouer.

Le Golf UCPA Torcy

Le terrain de golf de Torcy a été réalisé par Alain Prat dans la plus pure tradition du links écossais.

Ici, pratiquer son swing en toute liberté est presque une règle d'or pour profiter des 47 hectares.

Le golf UCPA implanté sur l'île de loisirs est LE lieu pour s'entraîner (ou s'initier).

L'idéal : inviter ses amis, les mettre au défi de swinguer comme un pro avant de tester les installations sportives aux alentours.

Sur place, on trouve en plus des cours associés à la pratique autonome pour progresser toute l'année et un suivi personnalisé par des moniteurs, quel que soit le niveau.

Infos pratiques :

2 parcours de 9 et 3 trous (compact) - Putting green, pitching green, chipping green - Practice sur herbe avec cibles en l'air additionné à un 3 trous compact Location club et 1/2 série

Bar, terrasse, snack, boutique et club-house

Cours individuels et collectifs - Stages les week-ends

Contact :

Route de Lagny – Torcy

01 60 20 02 04

vaires-torcy.iledeloisirs.fr/espaces/golf/presentation

Le Golf de Bussy-Guermantes

Le golf de Bussy-Guermantes, s'est hissé au rang des 10 meilleurs clubs de France. Étiré sur 75 hectares et ouvert sur de nombreux plans d'eau, il est réputé pour la qualité de son enseignement sportif. Romain Wattel et d'autres célébrités golfiques y ont tout appris. Parfait si vous envisagez une nouvelle carrière ou si vos enfants ont déjà cette ambition !

Sur place, on trouve une école de golf pouvant accueillir des groupes de tous niveaux dont les 4 à 6 ans, ainsi que des stages d'initiation tous les dimanches.

Infos pratiques :

Parcours 18 trous et parcours 9 trous manucurés Practice - Location chariots et voiturettes Restaurant,

bar et proshop

école et cours collectifs

Contact :

Promenade des golfeurs

Bussy-Saint-Georges

01 64 66 00 00

www.golfbussyguermantes.com

Le Crécy Golf

À 40 km de Paris, c'est à Crécy-la-Chapelle qu'Arnold Palmer a dessiné le parcours Vignoly du Crécy golf. Ce 18 trous offre un réel challenge golfique et accueille de nombreux championnats et tournois internationaux. Le parcours Montpichet est, quant à lui, un 9 trous convivial, idéal pour les joueurs débutants et confirmés.

Le Crécy golf est un site prestigieux s'étirant sur 110 hectares. Il allie le charme authentique d'une ferme du XVIIe siècle et le confort moderne avec ses services annexes comme la piscine et le terrain de tennis.

Infos pratiques :

Parcours 18 trous - Practice

Location voiturettes et chariots Restaurant et bar -

hébergement, piscine et tennis - école de golf, cours individuels et collectifs, stages multiples et pack débutant

Contact :

Route de guérard

77580 Crécy-La-Chapelle

01 64 75 34 44

www.domainedecrecy.com

Le Golf Disneyland

Niché dans un écrin de verdure, le Golf Disneyland est doté de 3 parcours de 9 trous commençant et terminant tous au Club house. Vous pouvez ainsi composer le 18 trous de vos rêves, agrémenté de green en île, d'étangs et de mers de sable. Les joueurs chevronnés trouveront toujours de nouveaux défis à relever tandis que les amateurs sauront progresser en toute tranquillité.

Infos pratiques :

Parcours 18 trous - green fee

Practice : 35 postes dont 12 couverts Location chaussures, clubs, voiturettes, chariots - Restaurant, bar et proshop - école de golf

Contact :

Allée de la mare Houleuse

Magny-Le-Hongre

01 60 45 68 90

www.disneylandparis.fr/loisirs/golf-disneyland/

Le Golf de Lésigny-Réveillon

Créé il y a 30 ans sur un domaine du XVIIIe siècle, le Golfe de la Marsaudière est niché au cœur d'une forêt d'arbres centenaires. Le parcours de 9 trous a été dessiné autour des douves de l'ancien château. Le tout dans une ambiance décontractée et familiale où chacun pourra découvrir son domaine d'excellence.

Sur place on trouve un practice entièrement couvert, un putting green et deux zones d'entraînement avec bunker.

Infos Pratiques :

Parcours 9 trous

green-fee semaine et week-end Practice -

Restaurant, bar et club house Cours individuels et collectifs

Contact :

Domaine de la Marsaudière

Chevry-Cossigny

01 64 07 87 51

www.lamarsaudiere.fr

Le Golf Clément ader

Le parcours du Golf Clément Ader est exigeant, entre challenge et calme. C'est de ce parc, en 1890, que Clément Ader, ingénieur français et pionnier de l'aviation, aurait fait décoller le premier engin motorisé plus lourd que l'air. Aujourd'hui propriété d'un homme d'affaires irlandais, le golf Clément Ader propose un green 18 trous ponctués d'obstacles d'eau.

Sur place, on trouve un accueil typiquement irlandais et des points de vue différents à chaque swing.

Infos pratiques :

Parcours 18 trous - Practice Location - Restaurant et bar école de golf : académie privée

Contact :

Domaine Château Péreire

Gretz-Armminvilliers

01 64 07 34 10

www.golfclementader.com

Le Golf de La Croix des Anges

Ouvert depuis 1985, ce terrain est idéal pour s'entraîner dans un environnement calme et serein, le golf de la Croix des Anges donne la possibilité de pratiquer tous types de jeu dans un esprit convivial. C'est aussi le lieu où passer un moment en famille autour du green.

Sur place, on trouve des départs libres et des tarifs à la journée, ainsi que le chariot et les balles de practice offerts et une initiation gratuite par les bénévoles.

Infos pratiques :

Parcours 9 trous - practice - location - bar

Contact :

Chemin du savoir (ancienne route de villaroche)

Réau

01 60 60 18 76

Le Golf de Meaux-Boutigny

Le terrain de golf de Meaux-Boutigny accueille des compétitions toute l'année. Créé par Michel Gaillon en 1984, c'est un golf de 18 et 9 trous étiré sur un terrain vallonné de 65 hectares. Sa zone d'entraînement permet un accompagnement optimal où les expériences des joueurs se croisent et se partagent dans une ambiance conviviale.

Sur place, on trouve une école de golf organisant des stages pour les 4 à 6 ans et de 6 à 18 ans et un calendrier de compétitions et événements sportifs intenses.

Infos pratiques :

Parcours 18 trous

- green-fee à la journée, semaine ou week-end Practice et putting -

Cours individuels et collectifs

Stages, école de golf et baby-golf

Restaurant et bar

Contact :

Rue de barrois – Boutigny

01 60 25 63 98

www.golf-meauboutigny.com

Le Golf de de l'île de loisirs de Bois-le-Roi

Avant de découvrir ce parcours homologué de 9 trous, goûtez au plaisir de taper des balles face à l'eau grâce au practice sur eau. La flexibilité du parcours vous donnera l'occasion d'entraîner votre swing, en famille.

Infos pratiques :

Parcours 9 trous -

Practice sur eau Putting green - Location clubs,

1/2 série et chariots - Cours individuels et collectifs, stages week-end ou semaine possibles -

Restauration rapide et club house

Contact :

Rue de Tournezy

Bois-Le-Roi

01 64 81 33 31

www.boisleroi.ucpa.com/espaces/golf/presentation

L'exclusiv Golf de Cély

Les 55 hectares du domaine signé Marc Adam et Patrick Fromanger, en collaboration avec Jack Nicklaus Design, vous laisseront sans voix.

Le parcours 18 trous est homologué pour les joueurs de tous niveaux et tous âges. À chaque trou, une perspective différente permet de mener de multiples attaques, de quoi rythmer votre jeu... Tandis que les novices peuvent profiter des initiations au golf dispensées par les moniteurs de l'Académie.

Infos pratiques :

Parcours 18 trous - Practice - Location voiturettes et chariots manuels - Restaurant et bar - école de golf, cours individuels et collectifs, stages sur demande

Contact :

6 Route de Saint-germain

Cély-en-Bière

01 64 38 03 07

www.jouergolf/cely

Le Golf de Montereau la forteresse

Installé dans un site de charme classé, ce terrain de 98 hectares promet un dépaysement total à 1heure de Paris. Une ferme fortifiée du XIIe siècle s'élève, autour de laquelle les architectes Patrick Fromanger et Marc Adam ont créé un parcours de 18 trous dont les horizons varient au fur et à mesure que le jeu avance. À travers bois et vallons ou au bord de plans d'eau, on peut découvrir une nature préservée.

Sur place, on trouve le calme et les paysages dorés des champs céréaliers en panorama, des situations de petit jeu possible pour les débutants et des leçons en duo.

Infos pratiques :

Parcours 18 trous - Practice : 10 postes couverts, 20 en extérieur

2 putting-green - Pitch & putt, 3 trous compact -

Location chariots, 1/2 série et voiturettes -

Restaurant, bar et club-house - Cours individuels et collectifs, formule découverte

Contact :

Route de guérard

domaine de la Forteresse – 77940 Thoury-Férottes​

01 60 96 95 10

www.golf-forteresse.com

Le Golf des Bruyères

Ce terrain est un lieu convivial parfait pour découvrir le golf et améliorer son swing. Les 12 hectares du green semblent immenses autour de la ferme familiale du propriétaire. Agrémenté de difficultés naturelles, le parcours 9 trous possède une approche plus délicate qu'il n'y paraît.

Sur place, on trouve une ambiance familiale “comme à la maison” ainsi que des compétitions nocturnes.

Infos pratiques :

Location chariots et prêt de matériel - Cours individuels et collectifs en formule découverte, perfectionnement individuel ou en duo

Contact :

Ferme des bruyères (par le Ruth)

77620 Égreville

01 64 29 57 67

06 32 67 62 06

www.golfdesbruyeres.fr

Le Golf d'Ozoir-La -Ferrière

Construit sur le domaine des Agneaux, ce golf 27 trous fait partie des golfs les plus anciens de la région parisienne. Ses parcours de 18 et 9 trous furent dessinés par un Anglais, M. hockey, et un Ecossais, hamilton white et s'étendent sur 90 hectares autour de son club house. Ses fairways sont bordés d'arbres pluricentenaires et les greens sont défendus par de nombreux bunkers.

Infos Pratiques :

Parcours 18 et 9 trous

Practice - Location

Restaurant et bar - école de golf, cours individuels et collectifs Mini-club

Contact :

Château des Agneaux

Ozoir-La-Ferrière​

01 60 02 60 79

www.golfozoir.fr

Le Golf de Fontainebleau

Grand golf de tradition considéré comme l'un des plus beaux golfs d'Europe, le golf de Fontainebleau est implanté en pleine forêt à 800 m de la ville, sur l'ancien parquet des chasses impériales. Son terrain souple est jouable quelles que soient les conditions atmosphériques grâce à son sol sablonneux. Son 18 trous est une véritable aventure entre rochers, bruyères, genêts et bunkers. Il est ouvert aux joueurs extérieurs en semaine (sauf le mardi) et le week-end, uniquement en juillet et en août.

Infos pratiques :

Parcours 18 trous

Practice : 12 postes dont 6 couverts Cours individuels

Restaurant, bar et boutique

Contact :

Le Comité départemental de Seine-et-Marne

Sous l'autorité de la Ligue Île-de-France, le Comité départemental de Seine-et-Marne démocratise la pratique du golf dans le département en mettant en œuvre une politique sportive structurée autour de nombreuses actions visant notamment à développer le golf scolaire et à inciter la création de nouveaux établissements – Practices, Pitch & Putt, compacts... Le comité aide, par ailleurs, les associations sportives et pérennise un championnat départemental.

Plus d'informations sur www.cdgolf77.com/fr

Seine-et-Marne Attractivité, l'Agence officielle du département qui accompagne l'organisation des séjours et des événements, vient d'éditer une plaquette baptisée “Vos envies de golf en Seine-et-Marne et bien plus encore”, spécialement dédiée à ce sport en plein développement.

Comme le précise l'agence « les parcours de golf seine-et-marnais offrent un large choix de jeu pour tous les niveaux, seul, entre amis ou en famille... Bien qu'ils soient tous au cœur d'environnements exceptionnels, nous souhaitons étendre l'expérience en dehors des greens ». A cette fin, Seine-et-Marne Attractivité a préparé des aperçus de voyages et des idées de séjours où la pratique du golf s'allie à des instants touristiques surprenants.

Pour ces golfs seine-et-marnais, l'agence multiplie les suggestions autour de deux rubriques phares : “A voir/A faire” et “Où dormir” ; une bonne façon de satisfaire les fans de golf et ceux qui n'ont pas forcément une affection particulière pour les greens.

Plus d'informations sur https://tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr

