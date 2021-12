Seine-et-Marne : le port du masque obligatoire sur la voie publique

Après Paris et la petite couronne parisienne (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Hauts-de-Seine) depuis le 28 août, au tour de la Seine-et-Marne. Le plus grand département d'Île-de-France s'est mis au diapason de la capitale pour lutter efficacement contre la nouvelle vague de Covid-19. L'arrêté préfectoral précise que le port du masque est désormais obligatoire « sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public sur l'ensemble du territoire de la Seine-et-Marne. » L'arrêté entre en vigueur immédiatement. Jusqu'à maintenant, cette mesure ne concernait que quelques sites touristiques particulièrement fréquentés.

Plusieurs exceptions accompagnent cependant cette décision. Les enfants de moins de 11 ans, les automobilistes et leurs passagers, les cyclistes, les conducteurs de deux-roues (la visière de leur casque doit être baissée), les personnes handicapées et celles qui pratiquent une activité sportive ne sont pas concernés.

La préfecture a motivé sa décision « en raison de l'aggravation soudaine et brutale de la crise sanitaire, notamment sur le territoire du département de la Seine-et-Marne ». Cette obligation est valable jusqu'au 1er décembre inclus, date de l'éventuelle fin du confinement. Le non-port du masque sera passible d'une amende de 135 euros.