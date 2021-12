Seine-et-Marne Entreprises : un nouveau réseau de chefs d'entreprise est né

« Pourquoi chercher à faire du business à l'autre bout de la France quand on peut le faire à proximité ? ». C'est l'une des réflexions qui a mené Valérie Prieux, fondatrice d'un cabinet spécialisé dans le conseil RH et le coaching, à créer ce nouveau réseau d'entrepreneurs avec un groupe d'amis. « Nous voulions rendre service aux chefs d'entreprises en mettant à leur disposition un certain nombre d'outils », précise la présidente de Seine-et-Marne Entreprises (SME). De la mise en relation, en passant par les voyages d'affaires, les événements mensuels autour de thématiques entrepreneuriales, et les afterworks, tout sera mis en œuvre par SME pour faciliter la création de valeur.

« Nous souhaitons travailler avec tout le monde et notamment les réseaux institutionnels, les élus locaux », tient à souligner la présidente de SME, qui souhaite faire du digital le facteur-clé du réseau. Permettre aux entrepreneurs seine-et-marnais de créer du lien à travers une nouvelle plateforme d'échanges, le tout dans le partage, la convivialité, et l'entraide, tels sont les objectifs de Seine-et-Marne Entreprises.

Pour garantir une juste représentativité et préserver l'efficacité du réseau, le recrutement se fait par recommandation. « Le parrainage est l'un des enjeux fort de Seine-et-Marne Entreprises », indique en effet Valérie Prieux, qui est co-fondatrice de l'association avec Mike Annette.

Cette nouvelle formule a déjà conquis près de trente chefs d'entreprises issus de tout le département. « Nous sommes surpris de l'intérêt porté au réseau, c'est un grand bonheur », se réjouit la présidente de SME. Le lancement officiel est prévu pour le 16 septembre prochain. Contact : v.prieux@laera.fr.