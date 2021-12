Seine-et-Marne ensemble, c'est parti

Seine-et-Marne Ensemble regroupe 37 communes de Seine-et-Marne situées dans le Nord-Ouest du Département. Parmi elles, 20 communes appartiennent à la Communauté de communes Plaines et Monts de France. Les 17 autres sont rattachées à la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France, dont le siège se trouve dans le Val-d'Oise. Cette association va permettre à ces collectivités de travailler ensemble pour construire une vision de territoire.

Lors de cette assemblée générale constitutive, Jean-Louis Durand, maire de Marchémoret et président de la communauté de communes Plaines et Monts de France, a été élu trésorier de l'association tandis que Bernard Corneille, maire d'Othis et conseiller départemental du canton de Mitry-Mory, a été élu secrétaire général.

Des groupes de travail autour de thématiques majeures et urgentes pour le développement de cette partie de territoire ont également été constitués : la mobilité, la formation et l'habitat.

Chaque groupe de travail, composé d'élus, a pour mission d'établir un plan d'actions concernant différents sujets, comme la liaison Meaux-Roissy, les métiers en tensions, l'adaptation des formations aux emplois actuels et futurs ou encore l'accueil de nouveaux logements.

Un thème d'actualité et d'une grande importance pour la Seine-et-Marne sera notamment au cœur des réflexions du groupe sur la mobilité : la ligne 17 du Grand Paris Express dont la réalisation est menacée. Le président du Conseil départemental estime qu'il est « indispensable d'être unis et de parler d'une seule voix » afin de « peser sur les décisions sur des sujets majeurs tels que le Grand Paris Express et le projet d'extension de la Métropole du Grand Paris envisagé par le Gouvernement ».

Le secteur de Roissy prisé par les élus​

Le Conseil départemental estime que le secteur Nord-Ouest du département en particulier est l'objet de convoitises. Par ailleurs, situé à proximité de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, il a été fortement bouleversé par la mise en application des lois MAPTAM et NOTRe. Les 17 communes les plus proches de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ont en effet été rattachées à la communauté d'agglomération de Roissy-Pays de France, dont le siège est situé dans le Val-d'Oise, tandis que les 20 communes, pour une large part rurales, ont été maintenues au sein de la communauté de communes de Plaines et Monts de France.