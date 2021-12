Seine-et-Marne Attractivité propose un marché de Noël 100 % digital

Seine-et-Marne Attractivité s'est alliée à Coq-Trotteur pour déployer la plateforme numérique « Mon marché de Noël en Seine-et-Marne ». Ce dispositif gratuit s'adresse aux structures touristiques, producteurs du terroir, artisans d'art et commerces locaux. Il vient compléter les différentes initiatives menées par les villes et les unions de commerçants pour dynamiser leur activité durant les fêtes de fin d'année. La digitalisation offre un canal complémentaire de commercialisation aux sites touristiques fermés et aux producteurs locaux. Elle donne aussi aux habitants l'accès aux productions de leur écosystème dans un strict respect des règles sanitaires.

Une sélection de produits emblématiques de la Seine-et-Marne est proposée dans un objectif de découverte et de proposition d'idées cadeaux pour Noël. Le commerce local et l'achat responsable sont ainsi encouragés et relayés par les offices de tourisme dans une démarche fédératrice.

https://portail-seine-et-marne.coq-trotteur.com/