Seine-et-Marne Attractivité propose des « services efficaces » pour l'implantation des entreprises

L'option immobilière constitue l'étape déterminante de l'implantation d'une entreprise. Elle doit être parfaitement en phase avec ses besoins, son ambition et son développement. Au moment du choix, le créateur ou le chef d'entreprise peut être conseillé et accompagné par un certain nombre de structures et de professionnels du secteur.

Seine-et-Marne Attractivité (SMA) dispose d'équipes dédiées à l'accompagnement des entreprises en amont de leur implantation et tout au long de leur développement. Qu'elles soient à la recherche de la meilleure option pour commencer ou développer leur activité en Seine-et-Marne, l'agence est en capacité de leur communiquer les opportunités immobilières et foncières qui correspondent le mieux à leurs envies et besoins. Plateau de bureaux de 800 m², local d'activité, entrepôt, location ou à l'achat d'un foncier… Les meilleures options d'implantation sont étudiées par SMA. De la création à la croissance, en passant par le recrutement et l'expérimentation, l'agence offre toute une gamme de conseils et d'outils au service des entreprises, et ce, tout au long de leur développement. Sa connaissance du tissu économique et politique est par ailleurs fortement appréciée par ses interlocuteurs.

Une « aide précieuse »

« SMA nous a permis de faire le lien avec les collectivités, les décideurs, les aménageurs », explique Stève Seigle, directeur général de Stonehedge. « Seine-et-Marne Attractivité est en lien avec la plupart des élus locaux qui comptent, ce qui est une aide précieuse lorsque nous ne disposons pas du contact », souligne de son côté Christophe Prioux, directeur associé chez BNP Parisbas Real Estate. « Nous travaillons sur le Val d'Europe. Il est intéressant de pouvoir s'échanger des contacts d'entreprises qui souhaiteraient s'installer », argue Bastien Cloud, directeur d'Exeline, par ailleurs membre du Club de l'immobilier d'entreprise lancé par l'agence.

« Lorsque nous proposons des entreprises pour s'implanter sur un parc tertiaire, nous avons du soutien pour faire valider leur candidature », ajoute Stève Seigle.

Le directeur général de Stonehedge indique également que Seine-et-Marne Attractivité peut, en tant que relais, proposer aux entreprises implantées de percevoir des subventions lorsqu'elles créent des emplois. « C'est un vrai point positif », estime-t-il. « Plus généralement, SMA et Lydie Benko, la directrice pôles partenariats stratégiques et territoires, nous donnent la possibilité d'activer des dossiers lorsqu'ils bloquent, que l'on se place du point de vue administratif ou technique, par exemple. Nous sommes très satisfaits de travailler avec eux ».

Stève Seigle apprécie également la promotion des opérations menée par SMA à travers « l'organisation de petits déjeuners, de premières pierres ».

« L'agence émet par ailleurs des audits et des rapports sur ce qui se passe en Seine-et-Marne en termes de commercialisation, de prix ou concernant les projets de nos confrères. Cela nous donne une vision globale », ajoute Stève Seigle.

Cette connaissance du terrain est aussi un vrai plus pour Christophe Prioux. « Nous prenons connaissance d'informations à caractère local dont nous ne disposons pas forcément », indique-t-il, ajoutant que cela lui permet « d'anticiper le besoin ». « Nous sommes informés sur les capacités potentielles d'accueil, la limitation des espaces (les sites déjà urbanisés) et nous les nourrissons en retour de nos informations transactionnelles », poursuit-il. Et d'ajouter : « De par ses diverses participations à des animations ou à des salons, Seine-et-Marne Attractivité contribue à nous faire connaître ».

Pour Frédéric Cavan, directeur du développement chez JMG Partners, l'aide apportée par SMA représente « un gain de temps » et constitue un « service efficace ». « La connaissance du marché qu'apporte SMA est très importante pour nous, elle nous apporte une vision large », conclut-il.

Une plateforme dédiée

Si le bien recherché est situé dans une zone spécifique du département, Seine-et-Marne Attractivité propose de faire appel sa base BouGI (Bourse de gestion immobilière), accessible directement à partir de https://immobilier.seine-et-marne-invest.com.

Bastien Cloud, directeur d'Exeline, utilise cet outil pour trouver essentiellement des locaux d'activités et des bureaux. « Cette plateforme nous a déjà permis d'acquérir des clients. Ils nous ont appelé après avoir vu nos annonces sur le site », témoigne le promoteur. Alimentée par les partenaires immobiliers de Seine-et-Marne Attractivité, à savoir les agences immobilières, les aménageurs, les promoteurs, les collectivités locales, mais aussi les opérateurs du marché les plus qualifiés en Seine-et-Marne, la base BouGI contient plus de 1 000 offres. « La base BouGI nous a plus aidé sur le foncier que l'immobilier », témoigne de son côté Christophe Prioux.

Un club pour faire le point

Bastien Cloud et Frédéric Cavan font également partie du Club de l'immobilier d'entreprise. L'Agence d'attractivité dispose notamment d'un réseau d'acteurs réunis au sein de ce Club immobilier, dont la vocation première est de promouvoir la Seine-et-Marne auprès des prescripteurs. Cette action est l'occasion de nourrir le dialogue entre les professionnels, les institutionnels et les collectivités locales. Le club participe de fait à l'orientation des politiques de développement économique et contribue à mieux cerner les attentes des investisseurs immobiliers.