Seine-et-Marne Attractivité partenaire de Transilien SNCF

Durant deux ans, Transilien SNCF et l’agence départementale Seine-et-Marne Attractivité feront découvrir aux Franciliens et aux touristes, via une campagne 360° intitulée #cpasloinentrain, le territoire seine-et-marnais autrement avec des parcours touristiques atypiques hors des sentiers battus.

Micro-aventures, balades nature, rencontres avec des artisans, escapades en groupe grâce à un guide dédié pour découvrir les paysages de Seine-et-Marne : tout ce programme accessible facilement au départ de la ligne P. A travers ce partenariat, ce sont toutes les idées de sorties culture, nature, sport, divertissement et shopping dans le département qui seront valorisées.