Seine-et-Marne Attractivité lance un

Dans le cadre de la campagne "L'été de vos envies", l'agence Seine-et-Marne Attractivité a lancé un pass touristique. Proposé jusqu'au 30 septembre prochain, ce pass dématérialisé invite les quelques 12 millions de franciliens à profiter du territoire et de ses sites phares. Pour les y inciter, elle prévoit une réduction sur chaque billet d'entrée dans les lieux touristiques partenaires, qui peut atteindre jusqu'à - 20 %. Parmi les sites associés, on retrouve notamment : Ferra Botanica, Les Macarons de Réau, No limit Aventure, Musée de la vie d'autrefois, Maison du Brie de Meaux, Château-Musée de Nemours, Château de Blandy-les-Tours, château de Champs-sur-Marne ...

Le pass, nominatif, est réservé à tous les franciliens de plus de 18 ans. Il est valable et utilisable dans les conditions normales de visites des sites et activités proposées, hors manifestations exceptionnelles et restrictions mentionnées. L'offre n'est toutefois pas cumulable avec d'autres réductions. Pour l'obtenir, il faut remplir le formulaire à l'adresse https://tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr/