Seine-et-Marne Attractivité lance la saison

Si Seine-et-Marne Attractivité, l’agence spécialisée du Département, vient de lancer la saison touristique, les chiffres du premier bimestre (janvier février 2022) sont prometteurs. 1,9 million de touristes ont, en effet, séjourné en Seine-et-Marne (800 000 séjours de plus par rapport à 2021). Cette hausse s’explique notamment par la levée des restrictions de déplacement. Le Nord du département est la première destination touristique et plus particulièrement Val d’Europe Agglomération (17 % des visites). On note déjà 4 millions de nuitées (séjour de deux nuits par touriste, en moyenne) qui sont le fait à 5 4 % d’étrangers (Belgique, Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni et Allemagne). Une première depuis le début de la crise sanitaire.

Nouveau portail d’attractivité. Cette nouvelle interface s’adresse aux Seine-et-marnais, aux visiteurs et à ceux qui désirent s’implanter et entreprendre dans le département. L’objectif est d’explorer le territoire, ses lieux emblématiques, son patrimoine, sa nature, goûter les produits du terroir ou participer aux prochains événements. Les professionnels, peuvent y retrouver informations et actualités clés.

Place de marché. Elle doit offrir aux acteurs du tourisme des solutions technologiques et de commercialisation en ligne permettant de valoriser des contenus séduisants. Il s’agit aussi de proposer les sites à la réservation.

Campagne de communication. Destinée à mettre en avant le positionnement “ slow tourisme” du département, elle s’adressera également aux Franciliens, aux marchés français porteurs et accessibles en moins de deux heures en train, ainsi qu’aux primo visiteurs et aux clients fidèles. Plusieurs actions seront menées : tournée itinérante en combi Volkswagen personnalisé dans six villes, du 28 juin au 3 juillet, campagne d’affichage papier et digitale à l’automne dans les gares de Paris Est et de Lyon et ateliers (workshops), organisés pour cibler les marchés internationaux de proximité (Angleterre et Belgique).

Schéma d’aménagement et de développement. Programmé pour la période 2023-2028, il définira les grands axes et leviers stratégiques de valorisation touristiques. La dimension fluviale, sous-exploitée pour l’instant, constitue notamment une opportunité. Une étude est en cours, afin de faire de la Seine-et-Marne une destination fluvestre.

Labels. “Accueil Vélo”, “Vélo & Fromages”, “Marque Tourisme & Handicap” et “Gîtes de France” sont rejoints par “Artisan du tourisme”, nouveau label dédié aux producteurs locaux. Il a pour but d’identifier les artisans d’exception et de les faire connaître auprès du grand public.

Farid Zouaoui