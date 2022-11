Segro Park ouvre ses portes à Collégien

Initié par le fonds d’investissement immobilier anglais Segro, le parc d’activités Segro Park (9 400 m²) a été développé en partenariat avec Salini Immobilier selon les derniers standards architecturaux et environnementaux. Implanté à Collégien, au coeur de la communauté d’agglomération Marne et Gondoire, et desservi par l’autoroute A4 et la Francilienne A104, ce nouveau pôle économique bénéficie d’un emplacement stratégique. Il est composé de huit bâtiments en ossature bois. Les locaux, déjà commercialisés et occupés à 100 %, accueillent des entreprises de tous secteurs et de toutes tailles. Ce parc d’activités bénéficie, en outre, d’une architecture soignée répondant aux dernières normes environnementales et inclut des espaces verts arborés, ainsi que des équipements liés à la connectivité.

« Le Segro Park s’inscrit totalement dans la logique d’innovation et de diversification de l’offre de solutions d’implantations que nous portons. Il est la concrétisation du premier acte d’une nouvelle génération de parcs d’activités. Il vient également renforcer l’offre du territoire et répondre aux besoins des entreprises locales et de celles qui souhaitent s’y implanter », souligne Laurent Girometti, directeur général d’EpaMarne-EpaFrance.

Priorité à l’emploi et à la formation

« Nous sommes ravis de la collaboration avec la ville de Collégien, les partenaires du territoire et Salini Immobilier. Nos efforts communs ont permis le développement de ce nouveau parc d’activités situé au coeur d’un territoire important pour l’économie francilienne et qui a prouvé son attractivité pour les entreprises qui y sont implantées. Nous souhaitons désormais nouer des partenariats locaux, afin d’engager des actions économiques et sociales en faveur de l’emploi et de la formation », indique Laurence Giard, directrice générale de Segro France.

Entreprise centenaire fondée en Angleterre en 1920 et présente en France depuis 1973, Segro propose des solutions immobilières pour la logistique, la distribution urbaine et l’activité. Elle détient, développe ou gère un patrimoine d’1, 5 millions de m². En 2021, son chiffre d’affaires en France s’est élevé à 24 millions en France.