Sécurité routière : vigilance accrue

En matière d'alcoolémie, les durées de suspension de permis ont été augmentées de deux mois. Par exemple, pour une alcoolémie comprise entre 0,4 g/l et 0,49g/l la suspension de permis passe de deux à quatre mois.

Concernant la consommation de produits stupéfiants, les durées de suspension sont allongées de deux mois pour un refus de se soumettre au contrôle et de six mois lors d'un accident. Pour les excès de vitesse, les durées de suspension ont été allongées de deux à trois mois en fonction des tranches de dépassement.



De nouvelles sanctions ont été mises en place pour les infractions commises avec un téléphone au volant. Si vous êtes en excès de vitesse avec le téléphone en main, votre permis sera suspendu pour une durée de deux mois. De même, si vous êtes impliqué dans un accident mortel et que vous étiez au téléphone, il vous en coutera un an de suspension de permis.