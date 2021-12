Sécurité routière : un mois d'octobre meurtrier

Au total, 88 accidents corporels et 104 blessés ont été recensés. Comparé au mois d'octobre 2019, le nombre de personnes tuées a augmenté de 80 %, soit quatre décès de plus qu'il y a un an. En revanche, les accidents corporels et les personnes blessées ont diminué respectivement de 12 % et de 27, 27 %. Les usagers vulnérables (motocyclistes et piétons) ont représenté 67 % des victimes d'accidents mortels. Les principaux facteurs d'accidents recensés sur ce mois d'octobre sont multiples : inattention, vitesse excessive ou inadaptée et non-respect des règles de priorité.