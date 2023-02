Sécurité routière : le préfet de Seine-et-Marne durcit les sanctions

Lionel Beffre, le préfet de Seine-et-Marne, a pris cette décision le 24 février. Depuis cette date, un nouveau barème est entré en vigueur. Celui-ci aggrave la durée des suspensions de permis de conduire pour les infractions et délits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite sous stupéfiants et d’excès de vitesse. Ainsi, toute personne conduisant sous l’empire d’un état alcoolique (taux supérieur à 0, 40 mg/litre d’air expiré) s’expose à une sanction de six mois de suspension de son permis tout comme les automobilistes commettant un excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h.

Une hausse des accidents préoccupante

En 2022, on a dénombré 894 accidents (contre 770 en 2021) provoquant le décès de 58 personnes (51 en 2021) et les blessures de 1 199 personnes (1022 en 2021). Le nombre de flashs radar est en augmentation constante (+ 36 % par rapport à 2021) tout comme celui des suspensions administratives du permis de conduire (+ 22 %). Depuis le début de l’année, neuf personnes ont été tuées sur les routes de Seine-et-Marne.

