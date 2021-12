Sécurité routière : des radars nouvelle génération mis en service

Appelé radars tourelles, ces nouveaux venus sont déployés en France pour remplacer les radars fixes qui, pour certains, sont devenus obsolètes et pour d'autres ont été vandalisés. En Seine-et-Marne, ce nouvel équipement vient d'être installé en remplacement de deux radars fixes positionnés sur la RD 471 (commune de Chevry-Cossigny) et sur la RD 637 (commune de Chailly-en-Bière). Quatre autres sites, validés par le ministère de l'Intérieur, seront équipés prochainement.

D'une hauteur totale de quatre mètres, le radar tourelle est composé d'un mât et d'une cellule dotée d'une unité de contrôle automatique. S'il fonctionnera dans un premier temps sur le même principe qu'un radar classique, le radar tourelle pourra à terme fonctionner en « mode leurre ». En effet, il est possible de déplacer l'unité de contrôle d'un site à l'autre sans que les conducteurs ne s'en aperçoivent.

Capable de détecter plusieurs véhicules simultanément sur huit voies différentes, le radar tourelle peut différencier les véhicules légers et les poids lourds. Il peut aussi contrôler les deux sens de circulation. Les infractions liées à l'usage du téléphone au volant et au non-port de la ceinture de sécurité pourront également être sanctionnées ultérieurement. La préfète Béatrice Abollivier appelle les usagers de la route à respecter les limitations de vitesse et à adapter leur allure en fonction des circonstances. « L'optimisation du fonctionnement des radars doit inciter les automobilistes à changer de comportement », ajoute la préfecture.