Sécurité et santé des salariés : le protocole de déconfinement publié par le Gouvernement

Le ministère du Travail vient de publier un protocole national de déconfinement pour aider et accompagner les entreprises et les associations, quelles que soient leur taille, leur activité et leur situation géographique, à reprendre leur activité en toute sécurité.

@capture d'écran