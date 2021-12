Séance publique : le Département soigne les communes rurales et le très haut débit

Le Conseil départemental a voté le versement de plus de 3,2 M€ de subventions de fonctionnement et d'investissement au Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique, en soutien au déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire. L'enveloppe sera plus particulièrement affectée à la réalisation de travaux de construction du réseau départemental de communications électroniques (Très haut débit et déploiement de la fibre optique). Parallèlement, une subvention de 230 000 euros sont affectés aux charges courantes (fonctionnement et personnel) et aux actions spécifiques de 2018.

Pour la période 2014-2023, le Département s'est engagé à investir 40 M€ sur Seine-et-Marne Numérique afin d'accélérer le déploiement du Très haut débit. En 2023, 99% du territoire Seine-et-Marnais devrait être couvert.

Cinq contrats ruraux adoptés

Lors de la dernière séance publique, le Conseil départemental a approuvé cinq contrats ruraux. Ce dispositif contractuel est porté par la Région et par le Département, qui en est aussi l'instructeur. Le contrat rural permet d'accompagner les projets d'investissement des communes de moins de 2 000 habitants et des syndicats intercommunaux de moins de 3 000 habitants.

Ces contrats ruraux concernent les communes de : Châtenoy (canton de Nemours) : subvention départementale de 88 993,80 €, Machault (canton de Nangis) : subvention départementale de 26 546,70 €, Saint-Martin-des-Champs (canton de Coulommiers) : subvention départementale de 111 000 €, Voulangis (canton de Serris) :

subvention départementale de 111 000 €, Syndicat intercommunal scolaire de Meilleray, La Chapelle-Moutils, Saint-Martin-des-Champs et Lescherolles (canton de Coulommiers) : subvention départementale de 231 000 €

Paroles en scène :

le Département partenaire de la Sacem

Dans le cadre du prix départemental de la chanson

« Paroles en scène » lancé par le Département, l'assemblée départementale a voté une subvention de 10 000 € pour la Sacem partenaire de ce concours. Organisé pour la première fois cette année, ce prix de la chanson est ouvert aux auteurs, compositeurs et interprètes de Seine-et-Marne.

Après une audition de huit groupes présélectionnés le 16 juin aux Cuizines à Chelles, une cérémonie de remise des prix récompensant les meilleures créations originales aura lieu le 1er décembre 2018 à la Sucrerie à Coulommiers. Le lauréat du Prix de la meilleure œuvre assurera ce jour-là la première partie de Gauvain Sers.